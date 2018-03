Winkeldief betrapt 10 maart 2018

Een 51-jarige dief werd donderdagnamiddag betrapt in een doe-het-zelfwinkel op de Sint-Bernardsesteenweg in Antwerpen. Eén van de medewerkers zag hoe de verdachte tien lichtschakelaars en zes stopcontacten in zijn jas stopte. Toen hij aan de kassa kwam, liep hij door zonder te betalen. Dezelfde medewerker ging achter de man aan en vroeg hem om zijn zakken leeg te maken. De buit kwam boven en de politie werd erbij gehaald. De verdachte werd meegenomen naar het politiekantoor aan de Noorderlaan voor verhoor. (BSB)