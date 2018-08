Winkeldief betrapt in kinderafdeling 14 augustus 2018

02u35 0

Het wijkonderzoeksteam regio West van de lokale politie kon opnieuw een winkeldief op de Meir op heterdaad betrappen. De verdachte had in een grootwarenhuis meer oog voor de security dan voor de koopwaren. De inspecteurs volgden de man tot op de kinderafdeling, waar hij kinderkleren uit de rekken nam en in zijn rugzak stak. Toen hij de winkel verliet zonder te betalen, werd hij gearresteerd. Zijn rugzak was voorzien van aluminiumfolie om alarmsystemen te omzeilen. De buit ter waarde van 109 euro kon gerecupereerd worden. (BSB)