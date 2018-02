Winkeldief bedreigt achtervolgers met spade 26 februari 2018

De politie heeft zaterdagnamiddag een verdachte van een winkeldiefstal gevat in de Markgravestraat. De man had een jas en twee T-shirts gestolen in een sportwinkel op de Meir en werd aangesproken door het personeel toen hij zonder betalen de kassa probeerde te passeren. De verdachte deelde hierop een slag uit en zette het op een lopen. Het personeel van de winkel achtervolgde hem, waarop de verdachte een ijzeren schop nam die naast een container stond om zijn achtervolgers weg te jagen. Vervolgens probeerde hij zich te verstoppen op een werf in de Lange Nieuwstraat, waar hij werd opgeschrikt door de aanwezige werkmannen. Hij kon uiteindelijk opgepakt worden in de Markgravestraat. (VTT)