Winkeldief (33) op heterdaad betrapt 01 juni 2018

In de Kammenstraat werd woensdagnamiddag een 33-jarige winkeldief op heterdaad betrapt door een politiepatrouille in burger. De politie merkte de dief op omdat hij zich nogal vreemd gedroeg. De verdachte liep verschillende winkels binnen en buiten zonder iets te kopen en had altijd meer oog voor het personeel en de veiligheidscamera's dan voor de kleding. Uiteindelijk ging de dief voor een lange tijd een kledingwinkel binnen en kwam met zijn jas over zijn arm buiten. De verdachte ging daarna een andere winkel binnen en kwam weer buiten met een lege zak. Vervolgens wandelde hij de Reyndersstraat in en haalde een witte trainingsvest vanonder zijn jas en stak deze in de zak. De politiepatrouille had de zaak in de gaten en ging over tot controle van de verdachte. De dief had geen cash geld of een betaalkaart op zak en gaf toe dat hij de vest gestolen had. De verdachte werd gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor aan de Noorderlaan. De dure trainingsvest werd door de kledingwinkel teruggenomen. (BSB)