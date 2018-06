Wim Van Hees: "Radicaal Haventracé ligt stil" 26 juni 2018

02u48 0 Antwerpen De burgerbewegingen hebben aardig wat uit de brand gesleept, maar Wim Van Hees (Ademloos) maakt zich toch zorgen. "Het Radicaal Haventracé (de A102 Wommelgem-Ekeren, red.) ligt stil. Dat hypothekeert de Oosterweel Light."

Wim Van Hees is zéér te vinden voor wat de politiek gisteren goedkeurde. Toch spaart hij ook zijn kritiek niet. Het Radicaal Haventracé is voor de actiegroepen dé sleutel voor een afgeslankte Oosterweel, in combinatie met een modal shift, waarbij minstens de helft van het transport niet met de auto gebeurt. Maar dat schiet niet genoeg op. Starten voor 2027 lijkt onmogelijk. Van Hees ziet ook te weinig vooruitgang in luchtkwaliteit. "Op het eind van het verhaal (rond 2030, red.) zullen er te veel 'gaten' in de overkapping blijven. Dat is géén oplossing." Intendant Alexander D'Hooghe, die aan zijn laatste weken bezig is, acht de gaten onvermijdelijk vanwege de Europese tunnelveiligheid. Peter Vermeulen (Ringland) wil de druk hoog houden voor de zuidelijke Ring: "We moeten na de vakantie hard doorwerken om de mensen van Berchem en Borgerhout uitzicht te bieden op een overkapping tegen 2028."





De politieke oppositie in Antwerpen ziet wel wat lekkers in de plannen, maar wil graag meer ambitie. Wouter Van Besien (Groen) wil twee knelpunten weg: "De Hollandse Knoop aan Borgerhout en Deurne belet een volledige overkapping. En alle gaten moeten weg."





Yasmine Kherbache (sp.a) vraagt nieuwe tramverlengingen naar de rand om de modal shift van 50/50 te halen. (PHT)