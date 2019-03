Wim Soutaer headliner op Vlaams Nationaal Zangfeest Op het Vlaams Nationaal Zangfeest worden Nederlandstalige liedjes meegezongen, gaande van klassieke samenzang- en strijdliederen tot volksliedjes en kleinkunst. BJS

14 maart 2019

15u50 0 Antwerpen In de Lotto Arena in Antwerpen vindt op zondag 17 maart de 82ste editie van het Vlaams Nationaal Zangfeest plaats. Er worden zowat 4.500 bezoekers verwacht. Headliner is zanger Wim Soutaer, maar er staat ook verbroedering met Catalonië op het programma in de vorm van accordeoniste Guida Sellarés.

Op het Vlaams Nationaal Zangfeest worden Nederlandstalige liedjes meegezongen, gaande van klassieke samenzang- en strijdliederen tot volksliedjes en kleinkunst. Sinds enkele jaren is er ook ruimte voor meer hedendaagse entertainmentvormen. Zo komen dit jaar ook de jongerendansgroep Are U Famous en het popkoor Sing Out Loud langs.

Het Zangfeest wordt traditioneel geopend met een politieke toespraak van ANZ-voorzitter Erik Stoffelen over de noodzaak aan Vlaamse autonomie. Net als vorig jaar zal hij ook de aanhoudende crisis in Catalonië aanklagen.

Tickets voor het Zangfeest zijn nog beschikbaar, ook zondag aan de kassa, vanaf 17 euro voor volwassenen. Prominenten zoals Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans en Kamervoorzitter Siegfried Bracke (allebei N-VA) hebben hun aanwezigheid al bevestigd.