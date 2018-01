Wim Oosterlinck (Q-Music) wordt levend standbeeld 02u31 0 Foto De Scheirder Wim Oosterlinck als standbeeld aan het station. Antwerpen Nietsvermoedend stapte Q-Music presentator Wim Oosterlinck met blinddoek en koptelefoon uit de wagen aan Antwerpen-Centraal gisterenochtend om 7.30 uur. Gehuld in een gouden pak met bijpassende handschoenen en hoed. Dat hij een uur lang een levend standbeeld zou moeten spelen, wist hij toen nog niet.

Deugnieten van dienst waren zijn kersverse collega's van de ochtendshow Sam De Bruyn en Heide Van Tielen. Binnenkort zal Wim het ochtendduo vervoegen en omdat Sam en Heidi wilden zien of Wim uit het juiste hout gesneden is, onderwerpen ze hem nog een hele week aan allerlei opdrachten. "Ik sta buiten, ik denk in Brussel. Ik hoor ook iets met containers. Waar zit ik toch?" vroeg een lachende maar lichtjes ongeruste Oosterlinck aan Sam en Heidi, met wie hij live in verbinding stond. Pas wanneer hij zijn blinddoek afdeed, begon het te dagen: "Oh mijn God, ik ben gewoon een standbeeld. Ik heb me nog nooit zo belachelijk gevoeld als vandaag," riep Oosterlinck.





Vreugde en gelach alom in de studio van Q-Music. Na een uur zat Wim zijn eerste opdracht er op, en wad hij klaar voor een nieuwe opdracht. Maar wat dat wordt, weten enkel Sam en Heidi. (ADA)