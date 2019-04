Wilrijk organiseert buitenspeeldag op vier plekken Jan Aelberts

16 april 2019

16u46 0 Antwerpen Op woensdag 24 april is het het de jaarlijkse Buitenspeeldag. In Wilrijk kunnen kinderen dit keer ravotten op vier locaties.

De Buitenspeeldag maakt elk jaar één woensdagmiddag plaats voor kinderen. De kinderprogramma’s op tv gaan dan op zwart. De Wilrijkse jeugddienst, Gekkoo en het Huis van het Kind voorzien op vier plekken in Wilrijk een buitenspeelzone. Spelen kan in het Park Van Eden, het Valaarpark, het Huis van het Kind in de Sint-Camillusstraat en in basisschool De Letter, waar Gekkoo zijn Woensdagbende organiseert. De kinderen zijn er samen met de ouders en grootouders welkom tussen 14 uur en 17 uur.