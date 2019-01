Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) haalt uit naar N-VA: “Ze ontlopen elke verantwoordelijkheid die 35.000 betogende jongeren eisen” philippe truyts

22u32 0 Antwerpen Nu liberaal kopstuk Philippe De Backer de politiek gaat verlaten, nam Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz de honneurs waar op de nieuwjaarsreceptie van de Antwerpse Open Vld. In de Ahlersbuilding haalde Schiltz uit naar Bart De Wever en diens N-VA. “Ze ontlopen elke verantwoordelijkheid die 35.000 betogende jongeren eisen.”

Willem-Frederik Schiltz is één van de mogelijke kandidaten om straks Philippe De Backer als lijsttrekker voor de Kamer te vervangen. Voor duidelijkheid daarover was het zaterdag te vroeg. “Het flatteert me dat ze mijn naam noemen. Ik blijf er rustig bij.” In zijn speech loofde hij het werk van Claude Marionwer als schepen van Onderwijs in de vorige legislatuur en ging hij in op de carrièreswitch van De Backer. “Als de kopman vertrekt, is het de verdomde plicht van de ploeg om het gedane werk te honoreren. Ik heb zelden iemand met zoveel engagement campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen zien voeren.”

Klimaatmars

Klimaat is al lang een strijdpunt voor Schiltz. Zondag stapt hij mee in de klimaatmars in Brussel. Daarnaast noemt hij migratie en economische stabiliteit zware uitdagingen. Voor N-VA en hun vertrek uit de regering heeft hij geen goed woord. “En dan durft die partij zich op te werpen als de verdediger van Vlaanderen. Open Vld kiest niet voor vijandbeelden, voor stilstand en afbraak. Je moet angst kunnen omzetten in vrijheid. Laten we geen muren bouwen, maar ze neerhalen.”

Antwerps Open Vld-voorzitter Joost Germis zong eveneens de lof van De Backer. “In de 2,5 jaar dat hij bij ons het roer in handen had, heeft hij tomeloze energie getoond. En we hielden in oktober stand. We willen op alle bestuursniveaus meedoen en met onze Antwerpse inspiratie wegen op de programma’s.”

Germis riep ten slotte alle verkozenen van stad en districten op het podium.