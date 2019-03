Willem-Frederik Schiltz nummer drie op Antwerpse Open Vld-lijst Jan Aelberts

12 maart 2019

12u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerpen Willem-Frederik Schiltz wordt de nummer drie op de Antwerpse Open Vld-lijst voor de Vlaamse verkiezingen op 26 mei. Dat laat het partijbestuur weten.

Schiltz is districtsraadslid in Berchem en zetelt in het Vlaams Parlement. De 39-jarige advocaat werd in Wilrijk geboren. Hij is de zoon van de in 2006 overleden Hugo Schiltz, ooit de voorman van de Volksunie.

Burgemeester van Mechelen Bart Somers zal de lijst trekken. De tweede plaats is voor Sihame El Kaouakibi, de 32-jarige jongerenactiviste uit Boom. Daarmee is de top drie bij Open Vld bekend.