Will Ferdy (91) kan het nog steeds ZANGER EN HOLEBI-ICOON OP PODIUM GENTSE SCHOUWBURG SABINE VAN DAMME

26 maart 2018

02u32 0 Antwerpen Officieel is hij in 2015 definitief gestopt met optreden. Maar Will Ferdy (91), bekend van Antwerpen tot ver daarbuiten, werd gisteren in de Gentse Minardschouwburg in de bloemetjes gezet. Het zangtalent en holebi-icoon bracht zelf nog twee liedjes ten berde. "Playback, want zingen kan ik niet meer", lachte de negentiger.

Meer dan 500 liedjes schreef hij, en het werkt op zijn zenuwen dat iedereen alleen 'Christine' kent. Hij bracht 43 48-toerenplaatjes uit, 70 singles, 48 elpees en 37 cd's. Hij werd opgenomen in de eregalerij voor muziek van Radio 2. Zijn belang voor de Vlaamse muziek kan niet overschat worden. Maar ook voor de holebibeweging is hij een icoon. Ferdy was de eerste artiest die uit de kast kwam, zomaar op de BRT, in de jaren 70. "Ik zie vooral de mannekes graag", lachte hij daar toen. Schandaal alom, heel wat van zijn optredens werden geannuleerd, maar de BRT bleef hem steunen, en hij bleef hits scoren.





IJscrème

"Ge weet toch dat ik homo ben he", waren zijn eerste woorden, toen hij gisteren voor een goed gevulde Gentse Minardschouwburg op het podium verscheen. Want gisteren werd hij in de bloemen gezet door de Gentse Sosseteit, een vereniging die zich inzet voor het behoud van het Gents dialect. Werner Ferdinande - zoals hij echt heet - woont al jaren in Antwerpen, maar groeide op in Ledeberg, een Gentse volkswijk, en heeft verschillende hits in het Gents dialect. Toch is zijn algemeen Nederlands perfect. "Ik vind Werner trouwens een prachtige naam", lachte Ferdy gisteren. "Alleen werd in mijn jonge tijd niet Werner, maar Wernèr gezegd, op zijn Frans. En mijn tante, die niet goed hoorde, noemde mij 'ijscrème'."





Koen Crucke verliefd

Om hem te verrassen kwam Koen Crucke Ferdy's bekendste hit brengen, maar dan zoals het had moeten zijn. Niet 'Christine', wel 'mijn vriend'. "Naast Edith Piaf was jij mijn grote voorbeeld," bekende Crucke. "Ik was als klein manneke zelfs een beetje verliefd op u." Waarop de 91-jarige gevat repliceerde: "Lap, ik heb weer iets gemist." Gevolgd door: "Gij gaat het nog ver schoppen, manneke." Ferdy had de zaal op zijn hand, en genoot zichtbaar. Hij stond erop om ook zélf nog twee nummers te brengen. "Playback, want zingen kan ik niet meer. Maar het zijn wel mijn liedjes, het is mijn stem, en ik ben het ook zelf nog", grapte hij. Hij lipte 'Woar is den Tijd' en het gekende 'Iedereen heeft iemand nodig.' Ferdy kreeg een staande ovatie. Officieel is hij in 2015 gestopt met optreden, maar dat was duidelijk niet omdat hij het beu was. Will Ferdy genoot, en gooide er meteen nog even zijn commerciële talenten tegenaan. "Ik heb hier nog mijn laatste cd en een dvd over mijn leven mee, na de show worden die verkocht voor 20 euro."





Den bibber

Dat zijn handen stevig trilden op het podium lachte hij vrolijk weg. "'k Heb den bibber, maar dat is een koninklijke ziekte", knipoogde hij. Ferdy mag dan begin deze maand 91 geworden zijn, en hij mag dan geen stem meer hebben, hij is duidelijk nog niet uitgezongen.