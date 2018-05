Wildzwemmers krijgen vrij spel aan Noordkasteel POLITIE PATROUILLEERT MAAR GRIJPT NIET IN DIETER LIZEN

09 mei 2018

02u40 0 Antwerpen Met temperaturen tot 29 graden lijkt het wel vol zomer. Hoewel zwemmen er strikt verboden is, doken aan het Noordkasteel al tientallen mensen het water in. De politie was er wel, maar liet begaan. "Schrik om te eindigen als Eric Geboers heb ik niet, maar je moet wel uitkijken."

Met de hitte van de laatste dagen zoeken heel wat mensen verkoeling in de stad. Het Galgenweel op Linkeroever en het Noordkasteel op Rechteroever zijn daarvoor populaire plaatsen. Tientallen mensen komen er elke dag genieten van de zon en nemen een verfrissende duik. Maar dat is strikt verboden. "Het is zelfs levensgevaarlijk", vertelt Johan Vermant van het kabinet-De Wever. "In het verleden zijn er al doden gevallen. Dat heeft te maken met algen in het water maar ook met het temperatuurverschil. Er is ook geen toezicht. Specifiek voor het Galgenweel is er het gevaar van draaikolken."





Toch is de kans klein dat de zwemmers betrapt zullen worden. "We kunnen moeilijk politieagenten op die plaatsen laten wacht houden zodat niemand in het water gaat", vertelt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie. "Af en toe passeert er eens een wijkteam dat eventuele zwemmers kan berispen of een GAS-boete kan geven. Maar de agent zal eerder sensibiliseren dan verbaliseren."





12 graden

Zelfs sensibiliseren was er niet bij aan het Noordkasteel. Tientallen zwemmers doken het water in, maar kregen zelfs geen vermaning van de duidelijk aanwezige politiepatrouille op de dijk. "Die agenten kwamen eigenlijk gewoon vragen om geen fietsen op het jaagpad te leggen. Maar de zwemmers lieten ze gerust", zegt Sarah. "Mensen uit het water halen is ook niet zo eenvoudig natuurlijk. Zeker in de zomer, als hier soms honderden mensen het water ingaan."





Eric Geboers

De meeste zwemmers lijken zich wel bewust van de gevaren. De thermometer mag dan al bijna 30 graden aangeven, wie in water van 12 graden springt kan door een koudeshock beginnen hyperventileren of hartproblemen krijgen. "Het water is nog ijskoud", zegt Phil, terwijl hij zich afdroogt. "Ik ging er wel even in om me te verfrissen, maar niet te lang. Ik wil niet zoals Eric Geboers eindigen (de voormalige wereldkampioen motocross verdronk zondag in een recreatieplas in Mol, red.) Enkele jaren geleden zag ik met eigen ogen een twintiger in Dour in een kleiput omkomen in gelijkaardige omstandigheden: heel heet weer maar ijskoud water. Je moet vooral zelf je limieten kennen."





Een veilig alternatief is de zwemvijver van het Boekenbergpark in Deurne of het openluchtzwembad De Molen op Linkeroever. De Molen is al open, de gratis zwemvijver opent donderdag 10 mei de deuren. In Boekenberg zijn zwemmers in de zomervakantie van maandag tot en met vrijdag welkom tot 20 uur. De Molen is in juni, juli en augustus elke dag tot 20 uur open.