Wild nijlpaard lokt bezoekers naar ZOO 03 juli 2018

03u06 0

Een nijlpaard dat drinkt uit de vijver van de Plantentuin, enkele orang-oetans die klimmen op de zuilen van de luifel op het theaterplein of een python die rustig ligt te slapen onder een bankje op de Groenplaats, het zijn maar enkel van de zestien diersoorten die je kan vinden in de Antwerpse binnenstad. De levensechte replica's maken deel uit van de zomercampagne van de stad in samenwerking met de ZOO. Bij elk beeld of beeldengroep staat uitleg en een plan waar de andere beesten te vinden zijn. Zo kan iedereen een tochtje doen om ze allemaal te spotten. De dieren zijn nog te bewonderen tot 31 juli. (ADA)