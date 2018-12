Wild Jo’s Market verhuist naar Meatpack Dieter Lizen

11 december 2018

De afgelopen drie jaar bouwde Wild Jo’s Market aan een leuke markt voor foodies, fashionista’s en muziekfans. Naast bekende hippe merken gaf de markt vooral jonge start-ups een platform, met extra aandacht voor jonge Antwerpse creatieve ondernemers. Na enkele jaren te gast te zijn op de site van Stadsbrouwerij De Koninck, verhuist Wild Jo’s Market naar Meatpack in de Samberstraat. Deze locatie, dat een initiatief is van dezelfde creatieve ondernemers achter Plein Publiek en Mercado, biedt heel wat meer overdekte ruimte en is dus dé perfecte locatie voor deze extra large ‘X-Mas editie’. Op 15 en 16 december kan je op de Wild Jo’s Market op zoek naar het ultieme, originele kerstcadeau bij meer dan 60 standhouders. Wie honger krijgt, kan het hele weekend smullen aan verschillende foodtrucks. Modebloggers als Tiany Kiriloff, Ambre Friedmann, Anouk Lannoo en Lana Scatorchia houden een closet sale, ideaal om een kleedje te vinden voor de feestdagen. Zaterdag opent de markt om 15u, zondag om 12u.