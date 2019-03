Wijkwerking lokale politie strikt verschillende drugdealers Sander Bral

18 maart 2019

20u16 0 Antwerpen De wijkondersteuningsteams van de politie konden afgelopen weekend verschillende drugsdealers pakken. In regio Centrum kon drugshond Bo harddrugs en cashgeld vinden, in regio Oost werd een speeddealer gepakt en in Deurne werd een wagen vol drugs en juwelen in beslag genomen.

Het wijkondersteuningsteam van regio Centrum van de lokale politie stelde zaterdagnamiddag vast dat een man kortstondig in een voertuig stapt, iets overhandigd kreeg en het voertuig opnieuw verliet. De inspecteurs gingen over tot controle en het werd duidelijk dat er een drugsdeal had plaatsgevonden. Drugshond Bo kwam mee ter plaatse en in het voertuig werd speed, ghb en xtc aangetroffen. In totaal werd met behulp van Bo 1135 euro, 330 gram speed, 78 xtc-tabletten en drie liter ghb in beslag genomen. De verdachten werden voorgeleid, één van hen werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter.

Het wijkondersteuningsteam Oost dan hield toezicht in de omgeving van metrostation Sport in Merksem om de drugsoverlast daar te bestrijden. Vrijdagmiddag stelden ze een verdacht contact vast tussen een voetganger en een fietser. Na controle werd duidelijk dat er speed was verkocht. Er werd een huiszoeking uitgevoerd bij de dealer. Daar werd vijftig gram speed en een precisieweegschaal aangetroffen, deze werden in beslag genomen.

Tijdens een wijkactie op zaterdagavond konden de medewerkers van de wijkteams van de Unolaan een vermoedelijke drugsdeal vaststellen in een voertuig op de Merksemsesteenweg in Deurne. Een fietspatrouille in burger merkte de verdachte handelingen op en ging over tot controle. De bestuurder bleek in het bezit van marihuana en een opvallende hoeveelheid cash geld. Onder de zetel werd nog meer marihuana aangetroffen. Elders in de auto vond de politie ook nog verstopte juwelen. De wagen, de drugs, het geld en de juwelen werden in beslag genomen. Bij een huiszoeking werd ook nog cocaïne aangetroffen.