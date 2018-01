Wijkteam pakt handtasdief 02u55 0

Een wijkteam werd woensdagochtend tijdens hun voetpatrouille op het Falconplein aangesproken door twee dames. Een van hen was net van haar handtas beroofd. Het slachtoffer kon een goede beschrijving geven van de dader. De politie deed meteen nazicht in de buurt en zag iemand die aan de beschrijving voldeed, wandelen in de richting van de Minderbroedersrui. Het wijkteam ging meteen achter de verdachte aan en kon de man aan de Sint-Paulusstraat tegenhouden. De dief had de handtas nog bij zich en op het lichaam van de 25-jarige verdachte werd ook de portefeuille van het slachtoffer gevonden. De politie heeft de handtasdief meegenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. (NBA)