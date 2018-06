Wijkteam betrapt jonge winkeldief 14 juni 2018

Een 21-jarige man hield gisterochtend het winkelpersoneel van een winkel aan de Meir nauwlettend in het oog. Hij stond wat rond te draaien aan de parfumerieafdeling. Een wijkteam van het zorggebied West van de lokale politie dat in burger patrouilleerde, kreeg de verdachte in de gaten en bleef in de buurt. Op een gegeven moment zagen de inspecteurs hoe de man een flesje parfum uit het rek haalde en de winkel verliet zonder te betalen. Buiten werd de verdachte tegengehouden en werd het flesje aangetroffen. De verdachte werd overgebracht naar het kantoor aan de Noorderlaan. (BSB)