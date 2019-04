Wijk 't Dokske organiseert straatfeest Jan Aelberts

08 april 2019

13u03 0 Antwerpen De Merksemse wijk ’t Dokske viert op 4 mei opnieuw feest. Voor de vijfde keer al organiseren verenigingen uit de buurt het straatfeest met garageverkoop, barbecue en cocktails.

Om 10 uur start de garageverkoop en vanaf 13 uur speelt er muziek in de straat. Wie honger heeft kan even langs de barbecue, doorspoelen kan daarna met een cocktail van de wereldwinkel. Wie zijn wijk beter wilt leren kennen of gewoon nieuwsgierig is, is welkom bij Merksemdok en 't Dokske. Ook de moskee Essalam zet de deuren open. Een gids vertelt er alles over de werking van Essalam. In de tuin van ‘t Dokske leer je dan weer alles over bijen en de honing die ze maken.

Nog op 4 mei trakteert basisschool De Luchtballon iedereen op hun schoolfeest. Bewonersgroep ‘t Doekske tenslotte organiseert een openluchtbingo. Afspraak op 4 mei.