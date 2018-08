Wijk Luchtbal verliest enige postpunt 04 augustus 2018

Bpost wil het enige postpunt in de wijk Luchtbal sluiten in het najaar. 'Den Boston' wordt dan weer een gewone krantenwinkel. Het postkantoor in de Noorderlaan blijft wel open.





Meer dan 200 handtekeningen konden Rita Haest en Leen Schollen al verzamelen. Ze willen het postpunt in hun zaak in de Bostonstraat openhouden. Het postkantoor in de Noorderlaan ligt in vogelvlucht een kleine kilometer. "Maar hier in de buurt wonen veel oude mensen die niet zo goed te been zijn. Een kilometer wandelen kunnen ze niet meer."





Bovendien zijn de zeer ruime openingsuren van 'Den Boston' een troef. Rita opent de winkel al om 3.15 uur 's ochtends en de mensen kunnen er met hun aangetekende zendingen terecht tot 19 uur. Dan is een traditioneel postkantoor dat tussen de middag ook nog een uur sluit, minder interessant. De krantenwinkel zelf blijft uiteraard bestaan, hoewel het wegtrekken van het postpunt een financiële aderlating is. "Wij verdienen natuurlijk ook aan de verwerking van de post. Dat extra inkomen valt nu weg." De buurt reageert alvast erg teleurgesteld. Bij bpost snappen ze de commotie. "Maar helaas is de vestiging is niet meer rendabel", zegt woordvoerder Walter Van Wolputte. Bpost verzekert wel dat het huidige postkantoor op de Noorderlaan zal open blijven.





