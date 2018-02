Wie vindt Meneer Olifant? 20 februari 2018

Kleine Mathis (3) is op zoek naar zijn goede vriend Meneer Olifant. Al sinds Mathis' geboorte zijn het beste vrienden. "Hij is zijn steun en toeverlaat. Overal gaat Meneer Olifant mee", schrijft zijn mama Stephanie De Smedt op Facebook.





Afgelopen weekend moest Mathis naar het ziekenhuis in het AZ Monica. In de wachtzaal, aan het winkeltje en het restaurant, vergat Mathis zijn goede vriend en raakte hem kwijt. "Toen we hem terug wilden gaan halen, kregen we te horen dat iemand anders Meneer Olifant had meegenomen. We zouden hem heel graag terugvinden. Wie hem vindt, heeft of gevonden heeft, krijgt een beloning van veertig euro." De naam Mathis hangt aan het achterwerk van de olifant. (ADA)