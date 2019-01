Wie krijgt De Wevers sjerp? Koen Kennis is de favoriet philippe truyts

14 januari 2019

18u23 0 Antwerpen Als Bart De Wever (N-VA) Vlaams minister-president wordt, is partijgenoot en eerste schepen Koen Kennis de meest logische kandidaat om hem als burgemeester op te volgen. “Het is nog te vroeg om te speculeren. Maar als men het me vraagt, zal ik niet nee zeggen”, zo reageert Kennis. Coalitiepartner sp.a hoopt dat er tot mei nog goed wordt gewerkt.

“Het nieuws van Bart De Wever verrast me toch”, zegt Antwerps politicoloog Dave Sinardet. “Dit heeft iets van kiezersbedrog. De Antwerpse burger had er recht op dat Koen Kennis of een andere N-VA’er kandidaat-burgemeester was naar voor geschoven. Het is typisch voor de Belgische politiek. Het was wel duidelijk dat het intern niet helemaal juist zat bij N-VA. De zet van De Wever was de meest elegante manier om Geert Bourgeois te overtuigen om als minister-president een stap opzij te zetten voor de grote voorzitter.”

Wat ons meteen bij het huidige college brengt. Wie zal de job van De Wever overnemen? Geboren en getogen Antwerpenaar Koen Kennis (52) heeft veruit de beste kaarten. Hij is al zes jaar een politiek zwaargewicht in het stadsbestuur. Hij is onder meer bevoegd voor Financiën, Mobiliteit en Toerisme. Ondanks de kritiek op zijn tientallen mandaten, kan niemand naast zijn ervaring en zijn reputatie van harde werker kijken. Samen met Fons Duchateau is Kennis al van in hun respectieve studententijd een vertrouweling van De Wever. Vanuit de Volksunie groeiden ze samen door naar N-VA.

Voorkeurstemmen

“Koen Kennis is het nummer 2 na De Wever”, zegt Sinardet. “Al vind ik dat hij ook enige democratische legitimiteit mist. Als vierde op de lijst haalde hij 4.545 voorkeurstemmen. Een fractie minder dan Duchateau die achter hem stond én duidelijk minder dan lijstduwers Ludo Van Campenhout en Liesbeth Homans.”

Toch is de buit nog niet binnen voor Kennis. Een kandidaat-burgemeester moet ook bij N-VA gedragen zijn door de hele partij. Mocht hij het niet halen, dan maakt ook Fons Duchateau nog kans. Zijn scherpe profilering als OCMW-voorzitter in de vorige legislatuur heeft hem stemmen opgeleverd. In een reactie blijft hij bescheiden. “U gaat me geen uitspraken horen doen over wie die schoenen moet vullen. Laten we eerst het oordeel aan de kiezer.”

De andere N-VA-schepenen Annick De Ridder, Nabilla Ait Daoud en Ludo Van Campenhout maken géén kans om burgemeester te worden. Ook Liesbeth Homans niet, die in de gemeenteraad zetelt. Zij blijft haast zeker op Vlaams niveau doorgaan.

Doorwerken

Bij coalitiepartner sp.a valt nu vooral op te tekenen dat ze van De Wever verwachten dat er hard wordt doorgewerkt voor de stad. Lees: dat het bestuursakkoord wordt uitgevoerd. “We hebben tijdens de onderhandelingen gevraagd dat hij zou kiezen: Antwerpen of Brussel. Die duidelijkheid is er nu”, zegt schepen Jinnih Beels. “We zijn blij dat we een burgemeester krijgen die voluit voor Antwerpen zal gaan.”

Over wie de job moet doen, spreekt sp.a zich niet uit. Maar in de wandelgangen voel je wel dat ze liever Kennis dan Duchateau hebben.

Sinardet: “De socialisten vroegen De Wever om op termijn niet meer samen voorzitter én burgemeester te zijn. Het draait nu zo’n beetje omgekeerd uit van wat werd gehoopt: dat hij in 2020 zou kiezen voor de sjerp.”