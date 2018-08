Wie kan iets vertellen over Congoboot Charlesville? 22 augustus 2018

Een Pools filmbedrijf is op zoek naar mensen die nog met de Antwerpse Congoboot Charlesville hebben gevaren. Ze zijn op zoek naar mensen die het menselijke verhaal van de Charlesville kunnen vertellen. In 2013 zonk het schip toen het aan zijn laatste reis begon richting Gdansk. De Polen zijn een documentaire aan het maken over scheepswrakken aan de Poolse kust en de voormalige Charlesville maakt een onderdeel van die documentaire uit. (NBA)