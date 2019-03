Wie is de beste sommelier ter wereld? WK voor wijnkenners strijkt neer in Antwerpen BJS

11 maart 2019

16u45 0 Antwerpen In het Antwerpse Elisabeth Center wordt de hele week gestreden om de titel van ‘beste sommelier ter wereld’. Tijdens het 16de wereldkampioenschap voor sommeliers nemen 66 deelnemers van over de hele wereld het tegen elkaar op tijdens verschillende testen op het vlak van smaak, theoretische kennis en praktijk. Vrijdagavond kennen we de winnaar.

De 66 deelnemers aan het WK voor sommeliers kwalificeerden zich via 63 nationale en 3 continentale tornooien of preselecties. Voor België doet de Franse sommelier Antoine Lehebel van het Brusselse sterrenrestaurant Bon-Bon een gooi naar winst. Een duidelijke favoriet is er volgens de organisatoren niet, aangezien steeds meer kandidaten zich erg professioneel voorbereiden en er met steeds meer criteria rekening wordt gehouden.

Maandag ondergaan de kandidaten een blinde smaaktest en een schriftelijk examen, dinsdag moeten ze laten zien hoe snel en accuraat ze in de praktijk kunnen werken, ook met ‘moeilijke’ klanten. De organisatie wijst erop dat niet alleen wijn aan bod komt, maar in mindere mate ook bier en andere dranken. Achttien kandidaten gaan vervolgens door naar de halve finale op woensdag, met nog eens een soortgelijke reeks testen. Vrijdag mogen drie deelnemers het uitvechten in de finale. Alleen dat laatste luik is publiek toegankelijk, met name in de Koningin Elisabethzaal. De winnaar volgt de Zweed Jon Arvid Rosengren op, die in 2016 in Argentinië won.

“Met dit kampioenschap willen wij onze bijdrage leveren aan het overtuigen van werkgevers om een sommelier niet als geldverspilling te zien”, stelt Andres Rosberg, voorzitter van de Association de la Sommellerie Internationale (ASI). “Het beroep van sommelier is trouwens nooit veelzijdiger en populairder geweest. Je vindt ze niet alleen in restaurants en hotels, maar ook in sectoren als toerisme, journalistiek, wijnproductie, evenementen en sales. Bovendien vragen steeds meer klanten ernaar en is het beoordelen ervan democratischer geworden door de sociale media.”

Het is de eerste keer dat Antwerpen zich gaststad mag noemen van het WK, dat om de drie jaar wordt gehouden. De Scheldestad haalde het verrassend van de Franse wijnstad Bordeaux.