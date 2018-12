Wezenberg weer open: 700 bezoekers ontdekken vernieuwde bad NBA

10 december 2018

18u03 0 Antwerpen En of de stad nood heeft aan zwemwater. Het vernieuwde Wezenberg zwembad ging deze ochtend al open om 6 uur, toch stonden al een 40 mensen aan te schuiven. “Wij verschoten er ook van”, vertelt Tom Schippers van de stad Antwerpen.

Het grote openingsfeest is voor komend weekend maar dat hield zo’n 700 zwemmers alvast niet tegen. Zij wilden het vernieuwde zwembad, na negen maanden renovatie, zo snel mogelijk ontdekken. Voor de gelegenheid zwaaide het bad al wel om 6 uur de deuren open. “Er stonden toch al zo’n 40 mensen te wachten. Geen zwemclub maar wel individuen die wilden komen zwemmen. We stonden er zelf ook een beetje van te kijken. Vandaag zullen we in totaal zo’n 700 bezoekers ontvangen, dat is toch ietsje meer dan normaal”, zegt Schippers.

Misschien zat Radio 2 er voor iets tussen want ook zij, zendde live uit vanuit de Wezenberg. Vanaf morgen gelden weer de gewone openingsuren maar dit weekend is het nog feest. Maar liefst 24 uur lang kan jong en oud ‘bommekes’ komen springen en deelnemen aan verschillende activiteiten. Deze staan allemaal in het teken van de Warmste Week, met als goed doel Special Olympics. Er is ook een poolparty met Halve Neuro en dj-duo Laston & Geo.

Voor kleinere zwemmers zijn er vijf waterspringkastelen, zeemeerminzwemmen, watervertellingen en allerhande speelgoed. Verder kunnen bezoekers genieten van verfrissende mocktails, een zwemontbijt en een flinke portie relaxatie in in- en outdoor jacuzzi’s. De rode draad doorheen het weekend is ‘bommeke’. Als de sirene loeit, kan iedereen een ‘bommeke’ springen voor het goede doel.