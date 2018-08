Wetenschappen zitten in de lift UNIVERSITEIT ANTWERPEN TREKT OPNIEUW MEER STUDENTEN AAN NINA BERNAERTS

25 augustus 2018

02u31 0 Antwerpen Het ziet er naar uit dat de Universiteit Antwerpen dit jaar opnieuw meer studenten zal mogen verwelkomen. Vooral de exacte wetenschappelijke richtingen lijken in de lift te zitten. Voor hogeschool AP blijft het cijfer stabiel en voor KdG is er een lichte stijging.

Ter vergelijking met de cijfers op hetzelfde moment vorig jaar lijkt het er op dat de universiteit opnieuw meer studenten kan aantrekken. Zo zijn er nu al 1.584 studenten ingeschreven voor de start van hun eerste bachelor, een stijging van 6,59 procent.





Het is een beetje schrikken bij de cijfers van geneeskunde, biomedische wetenschappen en farmaceutische wetenschappen, ze stijgen met maar liefst 83 tot 89 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar dat is voornamelijk te wijten aan het ingangsexamen in juli. "Waar er vorig jaar nog een herkansing was eind augustus, is dat nu niet meer. De nieuwe studenten kunnen zich dus veel sneller oriënteren want als ze niet geslaagd waren was het onmiddellijk duidelijk dat ze een andere richting moesten kiezen. Traditioneel kiezen die studenten nog altijd voor een wetenschappelijke richting zoals Biomedische of Farmaceutische wetenschappen. Die drie sterke stijgers zullen grotendeels daar aan te wijten zijn", zegt woordvoerder voor de Universiteit Antwerpen, Peter De Meyer.





Productontwikkeling

Nog een opvallende stijger is productontwikkeling met bijna 49 procent. En handelsingenieur gaat van 49 naar 59 studenten. En ook de kleinere richting chemie gaat van 13 naar 24 studenten. "Productontwikkeling is een unieke richting, waarvan de studenten heel geregeld in de media opduiken met leuke projecten, dat zou het succes kunnen verklaren. Het succes bij chemie is zeker goed nieuws voor de Antwerpse haven, en mogelijk gelinkt aan de projecten BlueChem en BlueApp die recent werden opgestart, al blijft het absolute aantal chemie-studenten relatief klein natuurlijk."





Interesse in Rechten daalt

Een aantal opleidingen doen het ook al minder goed, zo daalt de interesse in Taal en letterkunde, toegepaste taalkunde, architectuur en zelfs rechten. "De rechten blijft één van onze grootste faculteiten dus we maken ons geen zorgen. Maar het is wel het tweede jaar op rij dat het aantal rechtenstudenten daalt." De Universiteit verwacht uiteindelijk iets meer dan 3.000 eerstejaars.





Bij AP hogeschool zitten ze nu aan een 1.300 inschrijvingen, een stabiel cijfer. De eerste tendensen die opvallen is de toenemende populariteit van communicatie en specifiek ook journalistiek. "Bij de technische en wetenschappelijke opleidingen, die erg stabiel blijven, blijkt de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie populair te zijn. Verpleegkunde daalt dan weer een beetje. Vorig jaar kreeg die een enorme boost maar die hype lijkt volgens de huidige cijfers uitgewerkt. Mogelijks kan het extra opleidingsjaar de nieuwkomers afschrikken", zegt Maïté Spaenjers van AP Hogeschool. Zij telden vorig jaar 3.800 eerstejaars. Bij KdG staat de teller op 2.300 ingeschreven studenten, een lichte stijging klinkt het. Vooral orthopedagogie, lager en secundair onderwijs en bedrijfsmanagement doen het goed.