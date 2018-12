West-Vlaams nummer boven in Frituur Radio 1 Redactie

02 december 2018

De Belpop Top 100, de lijst met de beste 100 Belgische nummers werd zaterdag uitgezonden vanuit Frituur N°1 in de Hoogstraat, voor de gelegenheid omgedoopt Tot Frituur Radio 1. Tussen 9u 's morgens en 18u praatten presentatoren Evert Venema en Ilse Liebens in de eetzaal van het frituur de lijst aan elkaar. "Eigenlijk wil ik wel elke dag van op zo'n speciale plek uitzenden. De frietjes van Maria zijn heerlijk!", zegt Ilse Liebens.

“Wat is er Belgischer dan een pakje friet? Het is ook week van de friet. Bovendien heet het Frituur N°1 en wij presenteren een lijst van 100 tot 1 op Radio 1”, verklaart producer Dirk Blancke de uitzendlocatie. “Daarnaast staan er elk jaar ook wel wat Antwerpse artiesten in de lijst. Dit jaar bijvoorbeeld Tourist Le Mc en Wannes Van de Velde. DeuS haalde zelfs met twee nummers de top 10: Suds & Soda op 10 en Instant Street op een achtste stek”.

Dj’s Evert en Ilse nodigden mensen uit om hun verhaal of bijzondere herinnering aan een Belgisch nummer te vertellen. Voorbijgangers konden meedoen met een Belpop fotoquiz en zo een gratis pakje friet winnen. Evert trok de straat op om een straatmuzikant met een violofoon vragen of hij misschien de intro van deuS’ Suds and soda’ kon spelen? De man deed een eervolle poging, al had hij nog nooit van Tom Barman en de zijnen gehoord.

“Ik vind dit geweldig”, zegt Maria, de bekendste frituriste van ‘t stad. “Het is ook echt heel goede muziek, al kunnen wij er hier niet veel van horen. Voor mij mag Ann Christy hoog eindigen, met ‘de Roos’ of ‘Dag vreemde man’, twee prachtige nummers en een beeldschone madam. Ook Jasper Stevelinck

De lijst eindigde wel een beetje met een anti-climax. De top drie zag er met Ploegsteert van ‘t Zesde Metaal, Ruimtevaarder van Kommil Foo en Ne me quitte pas van Jacques Brel identiek uit als vorig jaar. Het was al het derde jaar op rij dat Ploegsteert tot beste Belgische nummer verkozen werd door de luisteraars van Radio 1.