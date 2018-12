Werkstraf voor plantage in ‘Pokémonmoord’-huis BJS

14 december 2018

13u30 0

De Antwerpse strafrechter heeft een werkstraf van 130 uur uitgesproken tegen Jacques D.S. (63) voor drugsfeiten. Tijdens een inval in het kader van de ‘Pokémonmoord’ werd bij de zestiger een cannabisplantage ontdekt.

De politie viel op 9 februari 2017 binnen in een pand in de Van Stralenstraat in Antwerpen. De actie kaderde in de zoektocht naar de vermiste Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg. Het lichaam van het meisje zou diezelfde dag opgegraven worden in de tuin. Voor de feiten krijgt John V.D.B., de bewoner van de benedenverdieping, binnenkort een assisenproces.

Tijdens de inval stootte de politie toevalligerwijs op een plantage van 50 cannabisplanten op. Die behoorde toe aan Jacques D.S., de bewoner van de eerste verdieping.

Jacques D.S. kon niet anders dan bekennen. Hij hoopte met de opbrengsten zijn financiële problemen te kunnen oplossen. “Maar eigenlijk is mijn financiële put er enkel groter door geworden. Ik had er al mijn spaarcentjes in geïnvesteerd”, zei de zestiger op de zitting.