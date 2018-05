Werkstraf voor dokwerker die vonnis vervalste 23 mei 2018

Gewezen havenarbeider Thierry C. (34) is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur omdat hij een vonnis uit 2014 had vervalst. Door die vervalsing kon hij als erkende havenarbeider aan de slag blijven. De openbare aanklager had één jaar celstraf tegen C. gevorderd wegens schriftvervalsing.





Thierry C. was in 2014 veroordeeld tot 30 maanden voorwaardelijk in een drugszaak. Hij was toen aan het werk in de haven en hing rond in de entourage van Frank 'de Tank' V. Dokwerkers die veroordeeld worden, moeten hun erkenning als havenarbeider inleveren. Thierry C. vervalste zijn vonnis en maakte van "30 maanden voorwaardelijk" een mooie "vrijspraak".





De vervalsing kwam aan het licht na zijn echtscheiding. Volgens advocate Els Gauquie maakte de familie van zijn Italiaanse ex-echtgenote het leven van Thierry C. tot een hel door het drugsmilieu tegen hem op te zetten. Er werden al verschillende aanslagen gepleegd op de woningen van Thierry C., onder meer in Stekene, in Brasschaat en bij zijn moeder in Kalmthout.





Thierry C. heeft zijn zaken ondertussen opnieuw op de rails en werkt niet langer in de haven. Daarom vroeg hij een werkstraf. De rechtbank ging daar op in. (PLA)