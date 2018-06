Werkstraf gevraagd, 2 jaar cel gekregen AUTOBESTUURDER KLOPT MAN IN ELKAAR DIE OP KAPOT LICHT WIJST PATRICK LEFELON

30 juni 2018

02u50 0 Antwerpen De agressieve chauffeur Jonathan D.T. is veroordeeld tot twee jaar cel waarvan één jaar effectief. De man ging door het lint toen een bromfietser hem erop wees op dat het achterlicht van zijn auto kapot was. Hij sloeg de bromfietser en enkele omstaanders in elkaar. De auto van Jonathan D.T. moet verkocht worden en de opbrengst moet onder de slachtoffers verdeeld worden.

Jonathan D.T. (29) was op 23 juli 2017 op stap geweest in een zomerbar in Antwerpen. Rond middernacht stapte hij behoorlijk dronken in zijn Smart ForFour. Aan een verkeerslicht op de Rijnkaai kwam een bromfietser naast de wagen staan en wees naar een defect achterlicht. Jonathan D.T. vond dat de man zich niet hoefde in te laten met de staat van zijn auto. Hij stapte uit en sloeg de man in elkaar. Enkele getuigen die het slachtoffer wilden helpen, deelden in de klappen. Toen D.T. aanstalten maakte om weg te rijden, probeerden twee vrouwen hem tegen te houden. Ze gingen voor zijn auto staan, waarop Jonathan D.T. gas gaf. De vrouwen belandden op zijn motorkap, werden enkele meter meegesleept en vielen dan op de straatstenen. De dames raakten slechts lichtgewond maar waren wel erg onder de indruk.





Vluchtmisdrijf

De rechter: "Dit is het zoveelste voorbeeld van zinloze verkeersagressie. Deze man deelt klappen uit omdat hij zich bedreigd voelde in zijn comfortzone. Hij beseft niet goed dat zijn wangedrag veel zwaardere, zelfs dodelijke gevolgen had kunnen hebben. De chauffeur vraagt een werkstraf maar zo'n bestraffing stemt niet overeen met de ernst van de feiten."





Jonathan D.T. had na de feiten vluchtmisdrijf gepleegd maar gaf zich later wel aan bij de politie. Hij zat korte tijd in voorarrest. Hij was in 2015 in Brussel al veroordeeld voor een ongeval met vluchtmisdrijf en ook toen was hij onder invloed.





De onderzoeksrechter had Jonathan D.T. vorige zomer vrijgelaten op voorwaarde dat hij een training in agressiebeheersing zou volgen. Die training vond de man maar niets. Hij werd een fervent bokser om zo zijn overtollige agressiviteit kwijt te raken. De man beweerde op zijn proces dat die bokstraining hem beter lag wegens vroegere psychische problemen.





40.000 euro

De rechtbank veroordeelt Jonathan D.T. tot twee jaar cel, waarvan één jaar effectief. De vier slachtoffers krijgen samen zo'n 40.000 euro schadevergoeding toegekend. Een deel van die schadevergoeding moet komen van de verkoop van de inbeslaggenomen wagen, een Smart ForFour met een kapot achterlicht.