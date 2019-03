Werkgeversorganisatie CEPA blaast 90 kaarsjes uit BJS

29 maart 2019

13u53 0 Antwerpen Het is deze maand precies 90 jaar geleden dat CEPA, de koepel van werkgevers die Antwerpse havenarbeiders tewerkstelt, boven de doopvont werd gehouden.

CEPA werd in 1929 opgericht en telt inmiddels meer dan 125 leden-bedrijven, allemaal goederenbehandelaars.

Bij het grotere publiek is de werkgeversorganisatie wellicht het best bekend als de koepel vanwaaruit de havenarbeiders en andere havenmedewerkers tewerkgesteld worden. In totaal gaat het om 6.800 erkende havenarbeiders en 2.500 vaklui en logistieke medewerkers.

Behalve de aanwerving en de opleidingen staat CEPA verder nog in voor het personeelsbeleid, loonbeheer, veiligheidsbeleid, kledijbedeling, medische hulpverlening, etc…