Werken Zuidelijke kaaien maandag van start NBA

09 november 2018

13u53 0 Antwerpen Op de D’Herbouvillekaai, Ledeganckkaai en De Gerlachekaai worden zowel de rijweg als de voet- en fietspaden vernieuwd. Voor de nieuwe woonwijk Nieuw Zuid en de bedrijvenzone Blue Gate Antwerp wordt dit een belangrijke verbinding naar het centrum van Antwerpen en naar de autosnelwegen en de Ring. De werken gaan maandag van start.

De D’Herbouvillekaai, Ledeganckkaai en De Gerlachekaai worden van net voor de Kennedytunnel tot aan de Verviersstraat heringericht, en dit van aan de gevels tot aan de bestaande waterkeringsmuur. Vandaag wordt deze route voornamelijk gebruikt als doorgangsweg. Door de breedte van de rijweg en het ontbreken van wegmarkeringen wordt er snel gereden. Het fietspad, dat onderdeel is van het fietskooppuntennetwerk, is dan weer nodig aan vernieuwing toe. Om tot één geheel te komen met de Scheldekaaien die momenteel worden heraangelegd, zal het profiel van de Scheldekaaien ter hoogte van Sint-Andries doorgetrokken worden tot aan de Kennedytunnel. Aan de kant van Nieuw Zuid komt er een brede voetgangerszone met een nieuwe bomenrij en de mogelijkheid tot langsparkeren. Aan de kant van de Schelde komt er een dubbelrichtingsfietspad met een groenstrook met boomvakken en ook een langsparkeerstrook. De rijweg wordt volledig vernieuwd en comfortabel heraangelegd. Aan de belangrijkste kruispunten komen er afslagstroken en ter hoogte van Nieuw Zuid wordt de rijweg verhoogd aangelegd, om naadloos aan te sluiten op de nieuwe woonwijk. De toegelaten snelheid zal zoals verder op de kaaien 50 km per uur bedragen.

De werken voor de heraanleg starten vanaf maandag 12 november en verlopen gefaseerd. Het auto-en fietsverkeer blijft mogelijk in beide richtingen. Ze eindigen in het najaar van 2019.