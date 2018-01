Werken Tunnelplaats van start gegaan 02u32 0

Het bouwverlof zit erop en dat betekent dat ook de werken aan de Noorderlijn opnieuw aanvangen. Gisteren is gestart met de herinrichting van de Tunnelplaats. Die werken zullen zo een 16 maanden in beslag nemen. In de eerste fase pakt de aannemer de Tunnelplaats, Ankerrui-Zuid en de Zeevaartstraat aan. Deze werken zijn voorzien tot aan het bouwverlof in juli. Tijdens de werken is er geen verkeer naar de Leien mogelijk via Ankerrui-Zuid. De Waaslandtunnel blijft wel bereikbaar. Zolang de werken het toelaten kan lokaal verkeer via een werfweg de doorgang maken tussen beide straten. Samen met de werken aan de Ankerrui Zuid, trekt ELIA een hoogspanningskabel onder de Leien door, van in de Cassiersstraat tot op de Tunnelplaats. In een tweede fase gaat de kabel via de Rijnpoortvest en onder de Paardenmarkt door naar de Rodestraat. In de Zeevaartstraat starten de voorbereidende nutswerken. In de eerste week wordt er gewerkt in de rijweg en het voetpad aan de kant van de Oude Leeuwenrui. In de tweede week starten de werken aan de kant van de Ankerrui Noord. In april 2018 start de heraanleg van gevel tot gevel. De rijweg wordt centraal aangelegd en geeft zo aansluiting op de ondergrondse parking. (ADA)