Werken Scheldekaaien gaan tweede fase in

08 januari 2019



Aan de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid gaan de werken hun tweede fase in. Dat kan voor de nodige verkeershinder zorgen. Bovendien wordt er aan de d’Herbouvillekaai nu ook gewerkt aan een nieuwe riolering. Die riolering wordt vernieuwd van noord richting zuid. Het verkeer dat over de d’Herbouvillekaai van en naar de stad rijdt, moet over één smalle rijstrook in elke rijrichting. Terwijl midden op de baan gewerkt wordt. De werf voor de vernieuwde Scheldekaaien schuift alsmaar verder op. In april wordt de rijweg vernieuwd. En vanaf mei worden ook de fiets- en voetpaden aangepakt.