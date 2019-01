Werken Plantin en Moretuslei nog deze maand van start: “Grote hinder pas vanaf de zomer”

BJS

22 januari 2019

12u55 0

Eind januari starten de voorbereidende werken voor de heraanleg van de drukke Plantin en Moretuslei. Zo kan deze zomer begonnen worden met het vernieuwen van de fiets- en voetpaden en het herinrichten van de kruispunten. Van juli 2019 tot februari 2021 wordt “grote hinder” voorspeld.

De nutsmaatschappijen beginnen nog deze maand met werken aan de kabels en leidingen. In de eerste fase, die duurt tot de zomer van 2019, wordt gewerkt aan de kant van de oneven huisnummers (stadinwaarts), tussen de Wilrijkstraat en de Van Immerseelstraat. De nutswerken vinden voornamelijk plaats op het voetpad. Er zal ook hinder zijn op het fietspad en op de rechterrijstrook aan deze kant van de weg.

In de zomer van 2019 kunnen dan de riolerings- en wegenwerken beginnen. Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Antwerpen moeten nog een een precieze planning uitwerken. “Wel staat vast dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere werven in de stad”, klinkt het. “Zo zal in 2019 omwille van de knip van het Operaplein geen hinder zijn voor het verkeer staduitwaarts. De werken met de grootste impact, zoals de ingrepen aan het op- en afrittencomplex Borgerhout en aan het kruispunt met de Provinciestraat, vinden in de zomervakanties van 2019 en 2020 plaats.”

De heraanleg van de Plantin en Moretuslei is hoognodig. Op de volledige as, van aan de Charlottalei tot aan het Ringfietspad, worden de fiets- en voetpaden tot 2 meter verbreed. Ook de kruispunten worden aangepakt. De vrije afslagstroken worden zoveel mogelijk weggewerkt om conflicten tussen fietsers en afdraaiende auto’s te vermijden. De twee rijstroken in elke richting blijven wél behouden.

Als alles volgens plan verloopt, is de heraanleg tegen februari 2021 voltooid.