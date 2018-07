Werken in Koningstraat 31 juli 2018

02u35 0

In de maand augustus wordt er gewerkt in de Koningstraat in centrum Antwerpen. De riolering en het wegdek zijn aan vernieuwing toe.





Het district Antwerpen wil bij de heraanleg de verkeersveiligheid verhogen door de straat om te vormen tot een woonerf. Om de infiltratie van regenwater te bevorderen, zal de Koningstraat ook vergroend worden.





De werken zijn opgesplitst in twee fases. Van 6 augustus tot en met 21 augustus wordt er gewerkt aan de zijde van de oneven huisnummers. In een tweede fase, van 20 augustus tot en met 31 augustus, is de zijde van de even huisnummers aan de beurt. (BJS)