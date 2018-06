Werken in Kennedy- en Waaslandtunnel 26 juni 2018

In de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 juli wordt er in de Kennedytunnel (R1) in Antwerpen gewerkt in de tunnelkoker richting Gent. De daaropvolgende nacht, van dinsdag 3 op woensdag 4 juli, is de koker richting Antwerpen aan de beurt. Tussen 21 en 5 uur is de betrokken tunnelkoker afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de andere koker. Beide nachten wordt de oprit Linkeroever om 20.30 uur afgesloten. Tijdens de nachten van woensdag 18 en donderdag 19 juli wordt er gewerkt in de Waaslandtunnel (N49a) in Antwerpen.





De tunnel is tussen 20 en 4 uur telkens volledig afgesloten.





Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid langs de Kennedytunnel. (DILA)