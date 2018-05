Werken Frans Halsplein gaan tweede fase in 12 mei 2018

In de eerste week van juni start de tweede fase van de werken aan het Frans Halsplein. Er wordt een nieuwe graszone gezaaid en er komen nieuwe speeltuigen. In september 2017 voerde de aannemer al werken uit aan het Frans Halsplein. Toen werden de speelheuvels vernieuwd, een hondenknuffelzone ingericht en de ballenvangers uitgebreid. De werken duren in principe tot 19 juli. Het herstellen van de graszone zal meer tijd in beslag nemen. De zone blijft afgesloten zolang het gras nog niet geschikt is om op te spelen. (BJS)