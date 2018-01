Werken fietsstraten van start 30 januari 2018

De eerste werken voor de parallelle fietsroute van de Turnhoutsebaan zijn gisteren van start gegaan in de Lammekensstraat. Deze rode loper moet fietsers veilig en vlot vanop het Singelfietspad naar het centrum van de stad brengen. De parallelle as loopt vanop het Singelfietspad door de Karel Geertsstraat, de Rechtestraat, de Sint-Lucasstraat, de Sint-Marcusstraat, de Kattenberg, het Laar, de Lammekensstraat, de Helmstraat, de Van de Keilenstraat, de Kerkstraat tot aan de Carnotstraat. Tijdens de werken is er geen auto- of fietsverkeer mogelijk in het deel van de straat waar er gewerkt wordt. Ook parkeren is in dat deel niet mogelijk en garages zijn niet bereikbaar. Alle huizen en handelszaken blijven bereikbaar voor voetgangers. De werken duren tot 17 februari. (NBA)