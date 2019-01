Werken fietshelling Parkbrug van start ADA

22 januari 2019

09u49 1 Antwerpen Vandaag starten de werken aan de fietshelling van de Parkbrug. De fietshelling op het Eilandje komt in het binnengebied tussen de Italiëlei, Londenstraat en Entrepotkaai. Ze wordt 140 meter lang en krijgt een lusvormig ontwerp in een lichte staalstructuur. Tegen het najaar 2020 zal de helling klaar zijn voor gebruik.

Goed nieuws voor wie regelmatig gebruik maakt van de Parkbrug tussen Park Spoor Noord en het Eilandje. Vandaag start Aannemer Emotec NV uit Puurs de werken aan de nieuwe fietshelling. Die moet voor meer comfort zorgen als alternatief voor de lift en de trap met het VeloComfort-systeem. Zowel de lift als het VeloComfort-systeem lieten het in het verleden al eens afweten.

Het ontwerp van de fietshelling is, net zoals dat van de Parkbrug, van Ney & Partners. De helling wordt 140 meter lang en krijgt een lusvormig ontwerp in een witte, lichte staalstructuur om het gewicht op de bestaande structuur te beperken. De fietshelling ligt parallel aan de gevels van de bestaande gebouwen. De start ervan is voldoende breed gemaakt om de toegang vanuit verschillende richtingen mogelijk te maken. Het fietspad is voorzien in gietasfalt en wordt verlicht.

De eerste maanden vinden de werken plaats in een atelier. In het najaar starten ook de voorbereidende werken op het terrein. Daarna wordt de helling in verschillende delen naar Antwerpen vervoerd en gemonteerd. Tegen het najaar van 2020 zal de helling klaar zijn voor gebruik.

Voor de fietshelling is een budget voorzien van 2.583.717 euro.