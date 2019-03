Werken Asiadok-Oostkaai starten op 18 maart ADA

06 maart 2019

14u28 1 Antwerpen Het Asiadok-Oostkaai in Antwerpen wordt binnenkort heraangelegd. Op maandag 18 maart start de aannemer met het vernieuwen van de riolering en het wegdek.

Tijdens de werken wordt de straat aangesloten op het vernieuwde kruispunt van de Ijzerlaan met de Noorderlaan. Het fietspad wordt verplaatst naar de overzijde van de straat en krijgt een asfaltlaag. De werken gebeuren in twee fases zodat enkelrich­tings­ver­keer mogelijk blijft. Eerst legt de aannemer de westzijde van de straat aan. Verkeer wordt dan op de zijde van het Harden­voort­vi­a­duct geplaatst. Bedrijven op Asiadok-Westkaai (gele zone op de kaart) zijn bereik­baar via Asiadok-Oostkaai (rode zone op de kaart). Asiadok-Westkaai verlaten doe je via de werfweg langs ZNA Cadix en de August Michiels­straat. Tijdens de werken zijn de bedrijven op Asiadok-Oostkaai bereik­baar via de Ijzerlaan en de Bredastraat.

Als alles volgens planning verloopt, zijn de werken in de loop van maart 2020 afgerond.