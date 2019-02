Werken aan Theunisbrug op gang getrapt: tegen 2021 drie nieuwe bruggen over Albertkanaal BJS

07 februari 2019

15u12 0 Antwerpen De werken aan de Gabriël Theunisbrug – in de volksmond beter bekend als ‘brug van het Sportpaleis’ - zijn officieel op gang getrapt. De twee bruggen worden vervangen door drie nieuwe exemplaren. De ingrijpende werken duren ruim twee jaar.

De Vlaamse Waterweg is stelselmatig bezig met de bruggen over het Albertkanaal te verhogen. Zo kunnen ook schepen met vier lagen containers gebruik maken van de watersnelweg, wat de capaciteit met 25 procent moet doen stijgen.

“Containervervoer over de Vlaamse waterwegen zit in de lift”, weet Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “2018 brak records met een algemene groei van 1,7% tegenover 2017. Een groot aandeel daarvan komt toe aan het Albertkanaal. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen vervoerd over dit kanaal. Omgerekend is dat twee miljoen vrachtwagens per jaar of elke dag 8.000 vrachtwagens minder op onze wegen. Vooral in een mobiliteitscontext als die van Antwerpen kan dat het wegennet ontlasten en voor meer verkeersleefbaarheid zorgen.”

42 meter breder

In april vorig jaar werd de verhoging van de ‘Brug van den Azijn’, op de grens van Deurne en Merksem, afgerond. Nu is het de beurt aan de Theunisbrug, iets verderop. De nieuwe Theunisbrug wordt – net zoals de andere bruggen over het Albertkanaal – verhoogd van 6,82 naar 9,10 meter. Onder de brug wordt het kanaal breder: van 48 naar 90 meter.

Tegen 2021 moeten de twee huidige bruggen (de Theunisbrug bestaat uit twee afzonderlijke bruggen, red.) vervangen zijn door drie nieuwe: de buitenste bruggen krijgen elk twee rijstroken voor autoverkeer, de middelste is voor de trams. Aan weerszijden komen vrijliggende fiets- en voetpaden.

“Concreet wordt er eerst langs de bestaande brug aan de oostkant (Kronenburg) een nieuwe trambrug en daarna wegbrug voor verkeer richting Merksem gebouwd”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg. “Tijdens die werken rijdt de tram over de bestaande sporen. Het autoverkeer rijdt in elke richting over één rijstrook van de brug aan de westkant (Sportpaleis). Zodra deze twee bruggen klaar zijn, gaan ze in gebruik en verplaatst het verkeer zich naar de nieuwgebouwde bruggen. Daarna volgt de afbraak van de bestaande brug en maakt ze plaats voor de nieuwe wegbrug voor verkeer richting Deurne.”

Door de werken slim te faseren, moet de hinder voor fiets-, auto- en tramverkeer tijdens de werken zo beperkt mogelijk blijven. “Op elk moment blijft de passage gegarandeerd, uitgezonderd tijdens twee omzetweekends voor het tramverkeer”, aldus Danckaerts.

60 miljoen euro

Sinds begin dit jaar vinden er al voorbereidende werken plaats. Van begin maart tot begin mei worden er nieuwe waterleidingen gelegd op het kruispunt van de Frans de l’Arbrelaan en Minister Delbekelaan. De verhogingswerken aan de Theunisbrug starten in principe in april. Per kant is er telkens ongeveer een jaar werk. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken tegen het voorjaar van 2021 afgerond. Het totale prijskaartje bedraagt 60 miljoen euro.