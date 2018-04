Werken aan roltrap Sint-Annatunnel lopen vertraging op 28 april 2018

De herstelling van de onderste stijgende roltrap van de Sint-Annatunnel ('voetgangerstunnel' in de volksmond) zal langer duren dan voorzien. De ingreep had normaal gisteren (vrijdag, red.) klaar geweest. "Er is gebleken dat er meer herstellingen nodig waren dan voorafgaandelijke tests aantoonden", luidt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).





"Niet enkel de aandrijfassen maar ook andere, bronzen componenten moeten integraal vernieuwd worden", aldus het AWV. "Gezien de ouderdom en het unieke karakter van de roltrap gaat het om onderdelen die niet vrij en onmiddellijk beschikbaar zijn, maar op maat moeten geproduceerd worden. Daarom zullen de werken langer duren dan voorzien en nog tot 9 mei duren."





De werken aan de roltrap op Linkeroever worden uitgevoerd ter voorbereiding van de renovatiewerken aan de liften. De voorbije weken was het al aardig aanschuiven in de Sint-Annatunnel of voetgangerstunnel, en die hinder zal dus nog langer duren. (BJS)