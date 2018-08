Werken aan Mexicobruggen 10 augustus 2018

Op zaterdag 11 augustus start de haven met herstellingswerken aan de Mexicobruggen. De werken duren zeker tot en met dinsdag 14 augustus. Er is dan geen auto-, fiets- of voetgangersverkeer mogelijk. Omrijden kan via de Noorderlaan en de Londenstraat. Fietsers kunnen omrijden via de Rijnkaai, Kattendijkbrug en de Siberiastraat. (NBA)