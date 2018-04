Werken aan liften voetgangerstunnel 13 april 2018

Vanaf volgende week vinden er een aantal voorbereidende werken plaats aan de twee liften van de voetgangerstunnel. Elke lift is drie dagen buiten gebruik. Het gaat om werken in het kader van een grondige vernieuwing. Ook aan een roltrap op Linkeroever wordt gewerkt. Maandag beginnen de werken aan de lift op Linkeroever en woensdag 2 mei starten de werken op Rechteroever. Er zal enkel buiten de spitsuren, tussen 9 en 16 uur, worden gewerkt. Ook aan de roltrap op Linkeroever wordt vanaf maandag 23 april gewerkt. De aandrijfas van deze roltrap is aan vervanging toe. Door de toekomstige renovatiewerken aan de liften is het belangrijk dat gebruikers kunnen rekenen op een goede werking van de roltrappen. (NBA)