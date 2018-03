Werken aan liften Sint-Annatunnel 30 maart 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 16 april met de voorbereidende werken aan de liften van de Sint-Annatunnel. Eerst wordt er gewerkt aan de lift op Linkeroever. Die werken duren drie dagen. Van woensdag 2 tot en met 4 mei wordt de lift op Rechteroever aangepakt. Om de hinder te beperken wordt er enkel buiten de spitsuren gewerkt, tussen 9 uur en 16 uur.





De eigenlijke werken staan voor later gepland. Op Linkeroever is er een herstelling nodig aan de onderste, stijgende roltrap. De aandrijfas van deze roltrap is aan vervanging toe. Met de toekomstige renovatiewerken aan de liften in het vooruitzicht is het extra belangrijk dat gebruikers kunnen rekenen op een goede werking van de roltrappen. De werken aan de roltrap zullen plaatsvinden van maandag 23 tot en met vrijdag 27 april. Tijdens deze week is de roltrap tijdelijk buiten gebruik.