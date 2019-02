Werken aan kruispunten A12 hervatten vanaf 28 februari De werkzaamheden, die de kruispunten veiliger moeten maken, waren in november vorig jaar gestart maar moesten worden uitgesteld BJS

18 februari 2019

14u39 0 Antwerpen De werken aan vijf kruispunten langs de A12 in Aartselaar en Wilrijk gaan voort op 28 februari. Dat laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) weten. De werkzaamheden, die de kruispunten veiliger moeten maken, waren in november vorig jaar gestart maar moesten worden uitgesteld.

Met aangepaste lichtenregelingen en infrastructuuraanpassingen worden de zwarte kruispunten veiliger en maximaal conflictvrij gemaakt. De voorbereidende werken liepen echter vertraging op waardoor de werken deels werden uitgesteld naar dit jaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft intussen met de verschillende aannemers een nieuwe planning uitgewerkt en in de week van 25 februari worden de werken hervat. De werken met de meeste hinder, het in dienst nemen van de nieuwe lichtenregelingen, worden gespreid over twee weekends in maart.

De hinder tijdens de voorbereidende werken is over het algemeen vrij beperkt. Op 28 februari wordt er gedurende één dag gewerkt op drie kruispunten: het kruispunt met Bist/Langlaarsteenweg, het kruispunt met Vluchtenburgstraat/Leugstraat en het kruispunt met Helststraat/Guido Gezellestraat. Op elk kruispunt wordt er ongeveer een uur gewerkt (buiten de spitsuren) en wordt de linkerrijstrook van de A12 richting Brussel tijdelijk ingenomen.

In de week van 5 maart worden er gedurende één nacht (20u-06u) lussen in het wegdek geslepen aan het kruispunt met de Cleydaellaan/Kontichsesteenweg. Er is dan enkel minieme hinder richting Brussel.

Ten slotte vinden er op 11, 12 en 13 maart gedurende drie nachten (20u-06u) nog werken plaats aan de kruispunten met Helststraat/Guido Gezellestraat en met Bist/Langlaarsteenweg, Leugstraat/Vluchtenberg en Helststraat/Guido Gezellestraat. De ‘boogpalen’ waaraan de verkeerslichten boven de weg worden opgehangen worden dan geplaatst. Ter hoogte van deze kruispunten is de A12 afgesloten richting Antwerpen en moet het verkeer over de Boomsesteenweg (N177) naar Antwerpen rijden.

In maart worden de nieuwe lichtregelingen en de nieuwe infrastructuur per kruispunt in gebruik genomen, gespreid over twee weekends. Tijdens deze weekends is de hinder voor het verkeer het grootst. De verkeerslichten gaan dan tijdelijk uit en op de A12 is er in beide richtingen enkel doorgaand verkeer mogelijk over 1 rijstrook. Vanop de N177 is links afslaand verkeer niet mogelijk.

Verder zijn de zijwegen van de kruispunten afgesloten waardoor er dus geen kruisend verkeer mogelijk is. Verkeer komende uit de zijstraten kan enkel rechtsaf draaien. Ook voor voetgangers en fietsers zal er dan hinder zijn: zij kunnen het kruispunt niet oversteken en moeten via een nabijgelegen oversteek de A12/N177 kruisen. De Boomsesteenweg blijft wel steeds volledig open in beide richtingen. De werken gebeuren overdag en nemen één dag in beslag per kruispunt.

Op zaterdag 16 maart wordt het kruispunt Bist/Langlaarsteenweg aangepakt, de dag erna het kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg. Op 23 maart is het kruispunt Vluchtenburgstraat/Leugstraat aan de beurt en op 24 maart volgen nog het kruispunt Helststraat/Guido Gezellestraat en Terbekehofdreef/Atomiumlaan.