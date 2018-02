Wereldprimeur in 't Stad: City Foot Golf 17 februari 2018

02u56 0 Antwerpen Sinds 2015 zie je ze wel eens in de Antwerpse binnenstad: mensen met een golfclub in de hand en in de verte een vlaggetje met een hole aan. City Golf is hip en toeristen wagen zich wel eens aan een spelletje terwijl een gids ze vertelt over de bezienswaardigheden. Vanaf vandaag komt er een variant op het spelletje: City Foot Golf.

Zoals de naam al doet vermoeden, wordt het gespeeld met een voetbal en moet je de bal trachten in een korf te trappen. "Uniek in de wereld," zegt bedenker en organisator Vincent Hellemans. "Meer en meer zie je Foot Golf binnen golfclubs opduiken. De spelletjes worden dan gespeeld op echte golfterreinen. Maar vaak is dat erg duur. Daarom dachten wij: waarom brengen we het gewoon niet naar de Antwerpse straten?"





City Foot Golf zal op zes plaatsen op het Eilandje gespeeld worden en vormt een wandeling langs het MAS, het Red Star Line Museum, Kattendijkdok, Schengenplein, de Parkbrug en Love Locks op de Godefriduskaai. Tijdens de wandeling zal er ook bijzondere aandacht zijn, hoe kan het ook anders, voor het Antwerpse voetbal.





"Momenteel bekijken we nog of we kunnen samenwerken met de Antwerpse Brouwcompagnie. Zo zou de wandeling eventueel kunnen eindigen met een degustatie van een Antwerps bier," aldus Vincent. City Foot Golf kan gespeeld worden met zes tot 48 personen en duurt twee uur. Je betaalt twintig euro per persoon. info@cityfootgolf.be. (ADA)