Wereldkampioen bodybuilding moet één jaar naar de gevangenis Patrick Lefelon

11u00

Bron: Eigen berichtgeving 3 PLA Gaetan V.d.J riskeerde zes maanden cel, maar de rechter oordeelde strenger: hij moet één jaar achter de tralies. Antwerpen Een groep van veertien spierbundels is vandaag veroordeeld voor de handel en het gebruik van hormonen in het bodybuilding- en fitnessmilieu in Antwerpen. De verdeler krijgt twee jaar cel, de wereldkampioen bodybuilding moet één jaar naar de gevangenis.

Het onderzoek naar zaakvoerder Alex V. (48) van het sportvoedingsmerk SuppTrade startte na een positieve dopincontrole van een bodybuilder in Zwijndrecht. Met zestien huiszoekingen begin maart 2016 hebben speurders het netwerk rond Alex V. opgerold. De man verstopte zijn voorraad anabole steroïden, clenbuterol, groeihormoon maar ook Viagra en pillen voor gewichtsverlies, in een kelder aan Kipdorpvest. Het ging om 1.510 pakjes hormonen met een straatwaarde van minstens 100.000 euro.

Volgens de procureur was Alex V. maar uit op één ding: goed geld verdienen met zijn hormonenhandel. Hij zou volgens de procureur 240.000 euro verdiend hebben aan de verkoop van hormonen, onder de dekmantel van sportvoedingsmerk SuppTrade.

Geen uitstel

De procureur vorderde een jaar celstraf en 30.000 euro boete tegen kopstuk Alex V. Zijn negen beste klanten-bodybuilders, onder wie gewezen wereldkampioen Gaëtan V.d.J., riskeren zes maanden cel en 18.000 euro boete. Maar de rechtbank was in zijn oordeel strenger. Alex V. krijgt twee jaar cel en een boete van 18.000 euro. Wereldkampioen Gaëtan V.d.J. en bodybuilder Christiaan N. moeten één jaar naar de gevangenis en krijgt eveneens 18.000 euro boete. De drie mannen krijgen geen uitstel van straf omdat zij in het verleden al voor gelijkaardige feiten zijn veroordeeld.

De elf andere verdachten komen er goedkoper vanaf. De rechter legde hen wél straffen en boetes met gedeeltelijk uitstel op, of ze kregen zelfs opschorting van straf.

Wat de financiële kant van de zaak betreft, berekende de rechter de illegale winsten uit hormonenhandel van Alex V. op 58.500 euro, in plaats van de 240.000 euro zoals de procureur had gesteld.

Truckchauffeur

Alex V. woont momenteel in Nederland en moet volgens zijn advocate rondkomen met een loon van 1.300 euro als truckchauffeur. Zij had een milde straf, vooral op financieel vlak gevraagd. Hoe hij de zware boete (18.000 euro) en de verbeurdverklaarde winsten (58.500 euro) nu gaat aflossen, is maar de vraag. De procureur vroeg ook de onmiddellijke aanhouding van Alex V., die afwezig bleef bij de uitspraak. Daar ging de rechter niet op in.