Welkom in grootste kleerkast van België: Antwerpse Opera doet stockverkoop EERSTE STOCKVERKOOP VAN OPERA IN 12 JAAR IS ENORM SUCCES NINA BERNAERTS

27 augustus 2018

02u22 1 Antwerpen Eén keer per decennium zwaait de Opera zijn deuren open voor een grote stockverkoop. Goed voor 500 bezoekers dit weekend die tussen alle kostuums konden grasduinen. "Dit zouden we vaker willen doen want we krijgen het gewoon niet gestockeerd", klinkt het.

Honderden mensen stonden in de voormiddag aan te schuiven aan de Opera. Niet voor een wereldberoemde productie deze keer maar wel om 's lands grootste kleerkast eens uit te kuisen. Per 50 mochten ze tussen de kostuums duiken, telkens 25 minuten lang, goed voor meer dan 500 mensen. Een eerste soldendag op de Meir is er niets tegen, de liefhebbers doken meteen naar de topstuks. Onder andere de trouwkleedjes van het koor uit Turandot verkochten als zoete broodjes. Niet moeilijk, voor 20 euro per stuk valt er weinig te twijfelen. Maar ook jurkjes waar een actrice heel dramatisch en heel bebloed op de scène het leven liet, werden snel meegegrist. De doos gelabeld 'bebloede shirts', gingen voor 1 euro het stuk vooral naar Halloween-liefhebbers. "We hebben nu twee vrachtwagens vol van onze stock in Zele laten overbrengen naar hier. Goed voor een 800 kledingstukken, en nog eens 200 accessoires zoals hoeden en maliënkolders. En eigenlijk, we zien het verschil in Zele zelfs niet, daar staat 12.000 vierkante meter aan kledij," vertelt Cees Janssens, hoofd kostuum bij Opera Ballet Vlaanderen. Het is de eerste keer in 12 jaar dat de Opera nog eens een uitverkoop doet en dat laat zich wel voelen bij de bezoekers die het toch als een unieke kans zien.





"Geweldig initiatief"

Onder hen ook Margaux Jacobs (20) en Ruben De Cock (20). "We wilden eigenlijk gewoon een kijkje komen nemen maar toen zagen we al het volk en zijn we maar beginnen aanschuiven." Margaux vond alvast enkele vintage jurken die ze wil gebruiken als COS-player (costume play, red.). "We gaan graag in kostuum naar fantasy- en scifi-bijeenkomsten zoals FACTS en Comicon. Dit was voor ons dan ook de uitgelezen kans om kostuums te vinden, die al gedragen zijn, unieke en authentieke stuks. En die kunnen we zelf nog wat aanpassen. We vinden het echt een geweldig initiatief van de Opera om zo eens de deuren open te zwaaien", zegt Margaux. Beiden lopen ze buiten met verschillende stuks onder de arm.





5 jaar onaangeroerd

"Voor een stukje is dat ook wel wat we willen, we willen ook iets terug geven aan de maatschappij. We hebben zo'n rijke stock. Idealiter zouden we zelfs een permanente verhuring willen opstellen voor kleinere theatergezelschappen maar dat is praktisch gezien gewoon niet mogelijk vanwege het personeel dat je daarvoor nodig hebt", zegt Janssens. Toch is het ook met een klein hartje dat Janssens vandaag de topstukken voor een schamele 20 euro ziet vertrekken. "Alleen al de stof is zes keer zoveel waard. Al die stukken zijn dan met de hand gemaakt. Maar we moeten hier gewoon afscheid van nemen, ze zijn tenslotte uit de mode en hangen hier ook al 5 jaar onaangeroerd. Het stockeren kost ons dan eerlijk gezegd meer geld." Ook directeur van Opera Ballet Vlaanderen, Bart Van der Roost, is aangenaam verrast door de overrompeling. "We hadden het ergens wel verwacht, ik krijg al heel de week mails van mensen die vragen achter heel precieze stuks uit verschillende voorstellingen. Mensen kunnen vandaag echt memorabilia op de kop tikken. We zouden dat eerlijk gezegd echt vaker willen doen. Ik denk dat we het volgend jaar nog wat grootser willen aanpakken. Waar we dan enkele topstukken veilen voor het goede doel en de andere verkopen zoals vandaag. We denken er nog over na maar we gaan het alleszins zeker opnieuw doen."