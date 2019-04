Welkom in de verkeersjungle van de Quellinstraat: district kiest wellicht voor zone 30 na heraanleg philippe truyts

11 april 2019

14u03 4 Antwerpen Vijftig of dertig kilometer per uur in de drukke Quellinstraat? De kans is groot dat de districtsraad van Antwerpen voor zone 30 kiest en dat ook zo zal adviseren aan het stadsbestuur. Want daar wordt nog uitgegaan van een behoud van zone 50 ná de heraanleg die in het najaar van 2020 moet starten. Sowieso komen er wel verhoogde fietspaden.

De Quellinstraat is sinds de knip van de Leien nog méér dan vroeger een verkeersjungle. Fietsers riskeren er hun nek tussen bussen, vrachtwagens en auto’s. Sp.a rolde voor de gemeenteraadsverkiezingen een rode loper uit om een fietspad te eisen. Daarvoor is het wachten tot de heraanleg (gevel tot gevel) van de straat. Die werd noodgedwongen uitgesteld door de fors vertraagde werken aan de Leien.

Weerstand

Sascha Luyckx, fractievoorzitter van sp.a in de Antwerpse districtsraad, hoopt dat de stad zal inzien dat een zone 30 veruit te verkiezen is boven 50 kilometer per uur. Dat snelheidsregime was vorig jaar ook nog de keuze van de districtsraad. Luyckx: “Maar intussen is het ontwerp van de heraanleg voorgesteld aan het Stedelijk Lyceum in de Quellinstraat en aan de buurtbewoners. Een zone 50 wekt bij die mensen veel weerstand op. Logisch, als je de aansluitende straten bekijkt. Op het kruispunt met de de Keyserlei mag je slechts 30 per uur rijden, nabij de school ook. Maar in de Van Ertbornstraat en het resterende stuk van de Quellinstraat is 50 toegelaten. Verderop, in de Rubenslei naast het Stadspark, is 50 de regel, behalve dan weer aan de school (het Jezuïetencollege, red.). Kortom, veel onduidelijkheid. De oplossing ligt voor de hand: maak van de hele as een zone 30. Dat sluit ook beter aan bij de verkeersrealiteit. Overdag sta je er vaak in de file.”

Luyckx is overigens wel tevreden over de geplande fietspaden en het vierkant groen voor fietsers en voetgangers op het kruispunt met de de Keyserlei. “We zullen een advies voor zone 30 uiteraard mee goedkeuren.”

50 of 30 goed afwegen

Paul Cordy (N-VA), Antwerps districtsburgemeester, bevestigt dat de kwestie aan bod is gekomen in een bijzondere raadscommissie. “Of we tot een advies zone 30 voor de Quellinstraat zullen komen, moeten we op de volgende zitting nog zien. We moeten een aantal elementen tegen elkaar afwegen. Is één en hetzelfde snelheidsregime voor de as Van Ertbornstraat-Quellinstraat-Rubenslei wenselijk? Of hou je toch zone 50 in stand met uitzondering van de twee schoolomgevingen, waar het 30 moet zijn? Zelf neig ik naar een volledige zone 30.”

Cordy wijst erop dat er naast fietspaden ook een asverschuiving is gepland aan het Stedelijk Lyceum Quellin. “Dan bréék je de open, rechte zichtlijn in de straat.”

Coalitiepartner Open Vld zal een zone 30 steunen in de districtsraad. Fractieleider Christophe Wuyts: “Alleen zal de aanpak logisch in elkaar moeten zitten, rekening houdend met de aansluitende straten.”

Nog dit: een verhoogd fietspad is de regel in straten waar je 50 per uur mag rijden. Toch kan dat ook in een zone 30. “Voorbeelden zijn de Leopoldstraat en binnenkort ook de Graaf van Hoornestraat”, zegt Cordy.

1,2 miljoen euro

De heraanleg van de Quellinstraat, Van Ertbornstraat en Maria-Theresialei kost 1,2 miljoen euro. Cordy rekent erop dat de schop na de zomer van 2020 in de grond kan. Op de langere termijn wil het district het profiel met twee afgescheiden fietspaden graag doortrekken tot aan Park Spoor Noord.